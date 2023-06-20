Пьяный водитель вилял по дороге на Ставрополье

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В Нефтекумском округе сотрудники ГИБДД заметили странный внедорожник, который вилял по дороге. Транспорт остановили для проверки водителя на самочувствие или состояние опьянения. За рулем сидел 46-летний местный житель, который был явно пьяный. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

— Автоинспекторы предложили водителю пройти освидетельствование на месте, однако мужчина отказался, признавшись, что находится в состоянии опьянения и готов понести ответственность за свое нарушение, – пишет ведомство.

На автомобилиста составили протокол за пьяную езду. Внедорожник забрали на штрафстоянку, а водителю грозит лишение прав сроком от 1,5 до 2 лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей.