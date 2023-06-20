Житель Ставрополя дал взятку полицейскому для сдачи экзамена на права

Фото: пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю

В Изобильненском округе Ставрополья завели уголовное дело на 23-летнего жителя села Донского. Ныне подозреваемый 14 апреля этого года дал начальнику отделения по экзаменационной работе МРЭО ГИБДД в Изобильном взятку в 20 тысяч рублей. Он хотел получить права так, чтобы ему помогали на экзамене. Правда, сотрудник решил отказаться от денег.

— Возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего жителя села Донское Труновского округа. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного части 3 статьи 291 УК РФ (дача взятки), – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

Сейчас уголовное дело расследуется, собираются и закрепляются доказательства вины подозреваемого. После материалы передадут в суд, где решится судьба взяткодателя.