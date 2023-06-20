Незаконный предприниматель продавал топливо на 500 млн рублей на Ставрополье

Фото: пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю

В Буденновске на Ставрополье гендиректору местной фирмы грозит срок за незаконную предпринимательскую деятельность. С 2020 по 2023 год организация без лицензии торговала топливом в общем объеме свыше 1,8 тысячи кубических метров. Однако о преступлении узнали сотрудники МВД и УФСБ. Предпринимателя задержали.

— Таким образом, в нарушение порядка осуществления предпринимательской деятельности, злоумышленнику удалось извлечь незаконную прибыль за двухлетний период на сумму более 500 миллионов рублей, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

На гендиректора организации завели уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 171 УК РФ (незаконное предпринимательство).

— В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на закрепление доказательной базы, – сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ставропольскому краю.