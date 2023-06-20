Ставропольский край занял третью строчку антирейтинга по росту незаконных свалок

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

Третью строчку в антирейтинге по росту числа стихийных свалок занял Ставропольский край. В регионе за 2022 год количество незаконных мусорных куч выросло на 111 и составило 205. Об этом сообщает FinExpertiza после анализа данных Росприроднадзора.

В антирейтинге выше оказались Хабаровский край, второе место, где за год число свалок выросло на 143 объекта. Крым стал самым загрязненным местом в России – за год там появилось 150 новых стихийных помоек.

При этом в регионах СКФО ситуация со стихийными свалками куда лучше. Их количество увеличилось больше всего в Северной Осетии – на 23 штуки, до 86 объектов, в КЧР – на 21, до 67, в КБР – на 15, до 19, в Дагестане – на 14, до 112, в Ингушетии – на 7, до 112. При этом в Чечне свалок стало меньше на 1 штуку, до 10.

К стихийным свалкам относятся места, где оставляют отходы потребления и производства, хотя территории не предназначены и не оборудованы для этого. Это нарушает законодательство. Так, в Шпаковском округе Ставрополья у администрации потребовали убрать 12 незаконных свалок.