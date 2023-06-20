Бойцов СВО и их семьи освободили от штрафов за неуплату услуг ЖКХ на Ставрополье

Бойцов СВО и их семьи освободили от штрафов за неуплату услуг ЖКХ Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На Ставрополье участников СВО и их семьи освободили от штрафов за несвоевременную или неполную оплату за жилое помещения, коммуналки и взноса на капитальный ремонт. Причем пени не будут начислять не только мобилизованным, но и контрактникам с добровольцами и другим проходящим службу в зоне СВО.

— Кроме того, в этот период в доме или квартире военнослужащего не может быть ограничено и (или) приостановлено предоставление коммунальных услуг, – сообщили в пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края.

Правда, эти меры поддержки распространяются только на одно жилье по выбору. Для получения льготы необходимо подтвердить статус участника СВО и статус членов семьи военнослужащего и обратиться в минЖКХ.