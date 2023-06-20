Из Ставрополя в Белгородскую область отправили 7 тонн гуманитарного груза

Фото: пресс-служба администрации города Ставрополя

В Белгородскую область из Ставрополя направили более 7 тонн гуманитарного груза на прошлой неделе. При этом сбор помощи продолжается, также все необходимое отправляют в зону СВО и приграничные территории. Об этом сообщили в пресс-службе администрации краевой столицы.

— В Белгородскую область отправились товары первой необходимости: продукты питания с большим сроком годности, питьевая вода, постельные принадлежности и белье, детские вещи, бытовые предметы, предметы личной гигиены, батарейки, зарядные устройства, – пишет ведомство.

Ставрополь отправил более 170 тонн гуманитарной помощи с начала специальной военной операции. В сборе всего необходимого принимали участие предприниматели, предприятия, ветераны, простые горожане и даже дети.