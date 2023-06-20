Новые кроссоверы-электрокары «Москвич 3е» передали сотрудникам ДПС Ставрополья

Фото: пресс-служба Дептранса Москвы

Завод «Москвич» передал новые кроссоверы-электрокары автоинспекторам Ставропольского края. Также машины получили сотрудники ДПС Московской области, вскоре они появятся и в других регионах России.

— Скоро автомобили «Москвич 3» и «Москвич 3е» еще получат автоинспекторы в Москве, Казани, Краснодаре и Красноярске, – сообщили в Дептрансе Москвы. Точная дата, когда регионам дадут автомобили, не сообщается.

Пилотная партия включает 10 машин, из них 8 – электрокары. Автомобили, заявляет Дептранс, оборудованы всем необходимым для обеспечения безопасности на дорогах. Когда новый транспорт начнет патрулировать дороги Ставропольского края, не уточняется.