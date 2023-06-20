Дороги закрыты, пока погода в республике не наладится Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Северной Осетии перекрыли Транскавказскую автомагистраль и трассу «Кавказ» на участке от населенного пункта Бурон до Северного Портала Рокского тоннеля. Это связано с ухудшением погодных условий, которое создает опасность при движении. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

— В связи с ухудшением погодных условий, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств по Транскавказской автомагистрали, а также в соответствии с рекомендацией ФКУ Упрдор «Кавказ» запрещено движение всех видов автотранспортных средств, – пишет ведомство.

Ограничение ввели с 14:00, оно будет действовать до особого распоряжения. Дороги вновь откроют после того, как погода в Северной Осетии даст возможность безопасно ездить по дорогам.