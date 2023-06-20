Устроили свалку: тюрьма на Ставрополье заразила почву кишечными бактериями и опасными канцерогенами

Исправительная колония на Ставрополье отравила сельхозземли на Ставрополье Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Курском округе Ставропольского края на сельскохозяйственных землях площадью 21,9 га сотрудники Россельхознадзора выявили десятикратное превышение опасных бактерий и канцерогенов. Еще в 2022 году на территории нашли стихийную свалку резины, бумаги, пластмассы, строительных материалов, автомобильных запчастей, бытовой техники и мебели, трупов животных и другое. Мусор не убрали, и это обернулось серьезными последствиями.

— Собственнику участка ФКУ «Исправительная колония №6 Управления Федеральной службы исполнения наказания по Ставропольскому краю» управлением Россельхознадзора было объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, – сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора.

Управление так и не получило сведений об уборке мусора. В марте 2023 года оказалось, что свалка пополнилась новыми отходами. Пробы почвы показали, что в ней находится значительное превышение концентрации нитратов, меди и бензапирена (опасного канцерогена), а также десятикратное превышение нормы фекальных энтерококков

Исправительная колония нанесла огромный ущерб почве как объекту охраны окружающей среды, уверен Россельхознадзор. Материалы проверки направили в прокуратуру, чтобы внести повторное требование устранить нарушения.