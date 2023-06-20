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НовостиПроисшествия20 июня 2023 14:03

Устроили свалку: тюрьма на Ставрополье заразила почву кишечными бактериями и опасными канцерогенами

Владелец 22 га сельхозземель на Ставрополье заразил почву опасными бактериями
Данил ЮРКОВ
Исправительная колония на Ставрополье отравила сельхозземли на Ставрополье

Исправительная колония на Ставрополье отравила сельхозземли на Ставрополье

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Курском округе Ставропольского края на сельскохозяйственных землях площадью 21,9 га сотрудники Россельхознадзора выявили десятикратное превышение опасных бактерий и канцерогенов. Еще в 2022 году на территории нашли стихийную свалку резины, бумаги, пластмассы, строительных материалов, автомобильных запчастей, бытовой техники и мебели, трупов животных и другое. Мусор не убрали, и это обернулось серьезными последствиями.

— Собственнику участка ФКУ «Исправительная колония №6 Управления Федеральной службы исполнения наказания по Ставропольскому краю» управлением Россельхознадзора было объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, – сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора.

Управление так и не получило сведений об уборке мусора. В марте 2023 года оказалось, что свалка пополнилась новыми отходами. Пробы почвы показали, что в ней находится значительное превышение концентрации нитратов, меди и бензапирена (опасного канцерогена), а также десятикратное превышение нормы фекальных энтерококков

Исправительная колония нанесла огромный ущерб почве как объекту охраны окружающей среды, уверен Россельхознадзор. Материалы проверки направили в прокуратуру, чтобы внести повторное требование устранить нарушения.