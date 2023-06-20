В Курском округе Ставрополья ищут без вести пропавшего 74-летнего пенсионера

Фото: пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю

В Новопавловске, Курский округ Ставрополья, 12 июня 74-летний Скляров Александр Владимирович вышел из дома, но назад не вернулся. О пропавшем заявили в правоохранительные органы, и пенсионера начали искать. Сейчас следователи завели уголовное дело по факту убийства.

— Приметы: рост 150-155 сантиметров, среднего телосложения, волосы темные с проседью, присутствует хромота, по причине отсутствия правой стопы, речь невнятная, зубной аппарат отсутствует, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

Пропавший был одет в шорты ярко зеленого цвета до колен, майку светлого цвета и резиновые полусапоги. Если у кого-то есть информация по поводу пенсионера, их просят обратиться в Кировский межрайонный следственный отдел по телефонам 8(87938) 5-16-34, 5-15-66, или в полицию 8 (87938) 5-29-10, 02 (102).