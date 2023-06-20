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НовостиОбщество20 июня 2023 15:19

Губернатор Ставрополья: закупаем дронов на десятки миллионов рублей

Об этом глава региона заявил на прямой линии
Маргарита КОТОВА
Фото: социальные сети губернатора Ставрополья Владимира Владимирова

Фото: социальные сети губернатора Ставрополья Владимира Владимирова

Ставропольский край закупает дроны на десятки миллионов рублей, заявил губернатор Владимир Владимиров на прямой линии. В эфир видеообращение отправил участник СВО, проходивший обучение в Ставрополе. Он задал вопрос по поводу отправки дронов.

— Закупаем дронов на десятки миллионов, – говорит губернатор. – Будем отправлять и дальше. Надо узнать, из какой части видеообращение записали.

Вопросы участников СВО и их семей – в приоритете, как сказал губернатор. Поэтому все проблемы бойцов будут решаться в ближайшее время.