Сбер на «PRO ЯБЛОКО-2023» покажет востребованные решения для садоводства и выставку AI-картин

В 2023 году «PRO ЯБЛОКО» пройдет в пятый раз. Фото: proyabloko.pro

21-23 июня в Минеральных Водах пройдет 5-я юбилейная Международная выставка «PRO ЯБЛОКО-2023»: специализированное событие, посвящённое выращиванию, хранению и реализации плодовой продукции. Кроме обширной экспозиции актуальных технологий по закладке, защите, питанию сада, уборке и хранению плодовой продукции организаторами разработана масштабная деловая программа.

Ирина Ткаченко, заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка:

«Сбер остаётся ключевым инвестором отрасли с масштабным опытом финансирования садов интенсивного плодоношения. Только на Юге России и Северном Кавказе банк поддерживает 41 проект в подотрасли садоводство на 18 млрд рублей. Отмечу, что за три года мы увеличили его в 3 раза и продолжаем активно помогать агробизнесу стать более гибким и рентабельным, а топ-менеджерам и ключевым сотрудникам - быстро и просто управлять бизнес-процессами с помощью цифровых решений и сервисов. Многие из них мы покажем на стенде Сбера на «PRO ЯБЛОКО-2023». Также здесь будет подписан ряд соглашений с лидерами садоводческой отрасли».

Заместитель Председателя Юго-Западного банка Сбербанка Ирина Ткаченко. Фото: Антон КУРАШЕНКО

Сбер на выставке комплексно интегрируется в деловую программу, а также на собственном стенде покажет решения для страхования, лизинга, сервисы управления сельскохозяйственными предприятиями, сгенерированную собственной нейросетью Kandinsky 2.1 выставку «Женские портреты в яблоневом саду», а в брендированном автобусе на экспозиционной площадке у «МинВодыЭкспо» гости «PRO ЯБЛОКО» смогут попробовать мороженое и лимонад от местного производителя.

Айдын Ширинов, председатель Ассоциации питомниководов и садоводов Ставропольского края:

«Садоводство – одна из наиболее инвестиционно привлекательных отраслей растениеводства. Его эффективность в десятки раз превосходит производство зерновых и овощей закрытого грунта. За последние несколько лет оно показало колоссальную динамику в разрезе импортозамещения: до 80% посадочного материала, используемого при закладке садов, относится к отечественному производству; удалось повысить обеспеченность населения плодовой продукцией до 40% по яблокам. Но еще очень много предстоит сделать. И главная задача выставки этого года – совместно найти работающие в нынешних экономических условиях решения. Мы верим, что «PRO ЯБЛОКО» вновь продемонстрирует практическую значимость в этом направлении, ведь не даром посещаемость выставки со стороны руководителей садоводческих предприятий растет с каждым годом».

В течение двух дней участники смогут посетить экспозицию на площади более 20 тыс. кв.м. и принять участие в более чем 50 конференциях, семинарах и мастер-классах, которые будут проходить во время выставки. Докладчиками деловой программы выступят ученые, ведущее специалисты и эксперты из России и из-за рубежа, которые поделятся своими знаниями и опытом. Участие в конференциях, семинарах и мастер-классах является бесплатным для посетителей.

Бизнес-туры в передовые садоводческие хозяйства юга России – традиционное завершение выставки промышленного садоводства «PRO ЯБЛОКО». Они состоятся 23 июня. Посетить можно одно из трех включенных в программу садоводческих хозяйств, оставив заявку на сайте выставки или записавшись в тур непосредственно в дни ее проведения.