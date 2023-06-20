Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 июня 2023 15:29

Губернатор Владимиров: «Возместили ущерб стихи на 8 млн из бюджета Ставрополья»

За одну ночь в Ставрополе выпадало более 100 миллиметров осадков
Маргарита КОТОВА
Фото: социальные сети губернатора Ставрополья Владимира Владимирова

Фото: социальные сети губернатора Ставрополья Владимира Владимирова

На Ставрополье жителям домов, которые повредили сильные ливни и град, уже возместили порядка 8 млн рублей, заявил губернатор Владимир Владимиров на прямой линии. При этом работа продолжается.

— Мы платим 10 тысяч рублей, еще 50 тысяч – за частичную утрату имущества, а 100 тысяч – за полную утрату имущества на каждого проживающего, – сказал губернатор на прямой линии.

Ливневки часто не справляются. Глава региона уточнил, что иногда власти не исполняют свои обязанности, а с этим надо разбираться. Только за одну ночь в Ставрополе выпадало более 100 миллиметров осадков.