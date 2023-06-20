Участник СВО станет кандидатом в депутаты думы Ставрополья

Фото: социальные сети губернатора Ставрополья Владимира Владимирова

Действующий участник СВО написал главе Ставропольского края Владимиру Владимирову с просьбой податься на пост помощником губернатора. На инициативу ответили, попросив оставить номер телефона для связи.

— Это инициатива нашего президента. Он сказал, что люди, которые зарекомендовали себя патриотами и, рискуя своей жизнью, защищают свою родину, конечно же, родина должна в первую очередь воспользоваться их компетенциями, их любовью к родине, – сказал губернатор.

Кроме того, в крае действуют и другие меры социальной поддержки участников СВО и членов их семей. Например, дети военнослужащих могут компенсировать обучение в высшим учебном заведении. Работа с бойцам и их родственниками, говорит глава региона, находится в приоритете.