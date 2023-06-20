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НовостиПроисшествия20 июня 2023 16:00

Два месяца жительнице Ставрополья не выдавали жизненно необходимые лекарства

Женщина пожаловалась на специалистов на прямой линии губернатора
Маргарита КОТОВА
Фото: социальные сети губернатора Ставрополья Владимира Владимирова

Фото: социальные сети губернатора Ставрополья Владимира Владимирова

В Шпаковском округе Ставрополья несколько месяцев не выдавали жизненно необходимые лекарства. При этом специалист говорил, что препаратов нет, и отказывался их выдавать.

Женщина обратилась к губернатору Владимиру Владимирову на прямой линии.

— Мы выделили средства, а лекарств нет? Найдите и накажите этого специалиста, который обманывает людей, – сказал глава региона.

По словам Владимира Колесникова, специалиста, который отказывался выдавать лекарства, нашли. Его накажут и, вероятно, уволят с места его работы.