Два месяца жительнице Ставрополья не выдавали жизненно необходимые лекарства

Фото: социальные сети губернатора Ставрополья Владимира Владимирова

В Шпаковском округе Ставрополья несколько месяцев не выдавали жизненно необходимые лекарства. При этом специалист говорил, что препаратов нет, и отказывался их выдавать.

Женщина обратилась к губернатору Владимиру Владимирову на прямой линии.

— Мы выделили средства, а лекарств нет? Найдите и накажите этого специалиста, который обманывает людей, – сказал глава региона.

По словам Владимира Колесникова, специалиста, который отказывался выдавать лекарства, нашли. Его накажут и, вероятно, уволят с места его работы.