«Помогите остаться живой»: жалобы на врачей поступают на прямой линии губернатора Ставрополья

Фото: социальные сети губернатора Ставрополья Владимира Владимирова

Губернатору Ставрополья Владимиру Владимирову на прямой линии поступила уже четвертая жалоба на медицинскую помощь в регионе. Первая жалоба поступила от бойца СВО на то, что его отказались принимать в медучреждении по военном билету, так как его паспорт сгорел.

Вторая жалоба пришла на отсутствие новых машин скорой помощи в Шпаковском округе, хотя в этом году там должно было появиться 30 единиц транспорта. Третья жалоба поступила на отказ в том же округе выдавать местной жительнице жизненно необходимые лекарства.

— Помогите мне остаться живой, – попросила жительница Ставрополя, которой не смогли помочь в двух больницах города. Это четвертая жалоба по поводу медицинскую помощь в регионе.

У нее четырехмесячный ребенок, а в медучреждениях просто не могут поставить правильный диагноз.

— Мне прямую линию, наверное, не заканчивать никогда. А вместо 03 надо звонить сразу на прямую линию. Это уже выходит за любые грани. Мы назначим служебную проверку, – сказал губернатор.