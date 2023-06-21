В конце рабочей недели на Ставрополье ожидают жару до +31 градуса и дождь

Дожди и жара ожидаются на Ставрополье в конце рабочей недели Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На Ставрополье в конце рабочей недели ожидается мелкий дождь и сильная жара до +31 градуса. В среду, 21 июня, в южной части региона прогнозируют кратковременные осадки с грозой, температура воздуха поднимется до +30 градусов, ветер будет дуть до 6-11 м/с. Температура в Ставрополе поднимется до +27 градусов, дождей не будет.

В четверг, 22 июня, ночью и днем на Ставрополье прогнозируют кратковременные дожди с грозами, в том числе в краевой столице. Температура воздуха при этом поднимется днем до +29 градусов, в Ставрополе – до +26. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью от 6 до 11 м/с.

Пятница, 23 июня, ночью встретит дождями в некоторых частях Ставрополья, при этом днем осадки прекратятся. Днем температура воздуха в регионе поднимется до +31 градуса, а в Ставрополе – до +28. В краевой столице весь день преимущественно без осадков. Восточный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с.