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НовостиПроисшествия21 июня 2023 6:15

На улице Лермонтова в Ставрополе загорелась маршрутка с 20 пассажирами

Транспорт полностью сгорел
Данил ЮРКОВ
Фото: стоп-кадр

Фото: стоп-кадр

В Ставрополе на улице Лермонтова, 189, загорелась маршрутка №55, внутри находились 20 пассажиров, которым пришлось экстренно покидать транспорт. На место выехали пожарные, но машина полностью сгорела.

Погибших и пострадавших в пожаре нет. Специалистам предстоит разобраться в том, что произошло. После рейдов от ГИБДД технически неисправные маршрутки должны были убрать с маршрутов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

— Произошло возгорание маршрутного такси, в котором находилось 20 человек. Погибших, пострадавших нет. Эвакуировано 20 человек. Реагирование от РСЧС: 10 человек и 3 единицы техники, из них от МЧС России: 8 человек и 2 единицы техники, – пишет ведомство.