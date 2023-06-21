Один человек погиб в аварии с пятью автомобилями около Железноводска

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

На 360 километре трассы «Кавказ», вблизи города Железноводска, произошла авария с пятью автомобилями. Водитель «Нивы» накануне днем ехал по дороге, но по неизвестной причине не справился с управлением, выехал на встречную полосу.

После автомобиль выехал с дорогу на обочину, где протаранил стоящие на парковке «Ладу Весту», «Форд Фокус» и две «Лады Гранты». На место вызвали медиков и автоинспекторов. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

— Прибывшие медики констатировали смерть 51-летнего водителя «Нивы», жителя КБР. У погибшего произведен биозабор крови на установление состояния опьянения и точных причин смерти, – пишет ведомство.

В момент аварии людей в припаркованных авто не было. По факту происшествия проводится проверка, все обстоятельства случившегося устанавливаются.