СКР и прокуратура начали проверку после возгорания маршрутки в Ставрополе

Фото: пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю

В Ставрополе после возгорания маршрутки №55 с 20 пассажирами на улице Лермонтова прокуратура и СКР начали проверку. Транспорт полностью сгорел, на место выехали пожарные, а сейчас туда приехали прокуроры и следователи. В происшествии никто не пострадал и не погиб.

— По данному факту организована проверка на предмет соответствия услуг перевозчика требованиями безопасности для жизни и здоровья потребителей, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

Причины и обстоятельства возгорания устанавливаются. После проверки будет решен вопрос о мерах реагирования. О возбуждении уголовного дела пока что информации нет.

— По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.