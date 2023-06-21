«Персональная трагедия». Фото: Эдуард Корниенко, Всероссийский конкурс военной фотожурналистики

Эдуард Корниенко, уроженец Ставропольского края, за свою фотографию «Персональная трагедия» получил второе место на всероссийском конкурсе военной фотожурналистики. Из тысячи присланных работ из зоны СВО жюри отобрали шесть в номинации «Одиночная фотография» и пять в номинации «Фотографические серии».

Фотография Эдуарда Корниенко посвящена жителю Донецка, который оплакивает свою жену, погибшую при обстреле центра города ракетой в 2022 году. Ракета «Точка-У» была выпущена ВС Украины по Донецку 14 марта 2022 года и лишила жизни людей.

Церемония награждения прошла в Москве. Фотография Эдуарда Корниенко также известная тем, что ее использовали для создания фейков. Западные СМИ и украинские ЦИПсО.