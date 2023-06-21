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НовостиОбщество21 июня 2023 8:15

В Минеральных Водах открылась выставка PRO Яблоко-2023

На пленарном заседании обсудят тенденции садоводства и питомниководства в РФ
Маргарита КОТОВА
Выставка PRO Яблоко-2023 открылась в Минводах

Выставка PRO Яблоко-2023 открылась в Минводах

В Минеральных водах 21 июня открылась юбилейная, пятая по счету, выставка PRO Яблоко-2023. «Комсомолка» уже работает на месте ее проведения, сегодня пройдет пленарное заседание, о чем организаторы написали в социальных сетях выставки.

— На пленарном заседании вместе обсудим «PRO тенденции развития промышленного садоводства и питомниководства в Российской Федерации. Итоги 2022, прогноз на будущий сезон», – написали в соцсетях выставки PRO Яблоко-2023.

Выставка проходит с 21 по 23 июня. В первый день планируется провести проведут деловую программу про господдержку и финансовые инструменты при реализации инвестпроектов в сфере садоводства.