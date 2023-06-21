Две улицы Ставрополя перекроют из-за замены теплосети Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ставрополе из-за замены теплосети на проспекте Октябрьской Революции перекроют две улицы. Ограничение введут в 20:00 22 июня, а дороги вновь откроют в 20:00 23 июня. Работы проводится по плану технического перевооружения объектов теплоснабжения, сообщили в пресс-службе администрации города.

КАКИЕ УЛИЦЫ В СТАВРОПОЛЕ ПЕРЕКРОЮТ 22 И 23 ИЮНЯ

- улицу Ленина на участке от дома № 282 до дома № 284,

- проспект Октябрьской Революции на участке от дома № 28 до дома № 30.

Объезжать перекрытый участок предлагают по улицам Маршала Жукова, Мира, Розы Люксембург. Для водителей поставят информационные таблички, уведомляющие о перекрытии дорог.