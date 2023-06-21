Лихач на тонированном авто сбил пешехода-нарушителя в Пятигорске

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Пятигорске на Кисловодском шоссе водитель тонированной «Лады Приоры» сбил пешехода, который пытался перебежать дорогу в неположенном месте. Авария произошла накануне днем, причем переходившая проезжую часть девушка была в зоне видимости перекрестка, но автомобилист не остановился.

— С травмой головы и переломом бедра 18-летняя жительница Ессентуков доставлена в больницу города. За рулем автомобиля находился 24-летний житель Ессентуков, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

За последние два года водитель получил 50 штрафов за нарушения правил дорожного движения, в том числе пять за непредоставление преимущества в движении пешеходу и 16 за тонировку. На этот раз за тонер ему выписали очередной протокол.

По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства аварии уточняются, а степень ответственности участников устанавливается.