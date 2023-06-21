Пять лет жители Труновского округа Ставрополья жили без автобусов и маршруток

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

В Труновском округе Ставрополья жители пяти населенных пунктов пять лет жили без маршруток и автобусов, которые ездили в административный центр. Прокуратура начала проверку по данному факту и убедилась, что с 2018 года администрация муниципалитета ничего не делала с проблемой транспорта.

— В связи с этим, прокурор направил в суд исковое заявление о понуждении органа местного самоуправления организовать транспортное обслуживание населения, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Исковые требования полностью удовлетворили, и муниципалитет обязали организовать поездку маршруток и автобусов из пяти населенных пунктов. Устранение нарушений находится на контроле ведомства.