Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия21 июня 2023 10:14

Пять лет жители Труновского округа Ставрополья жили без автобусов и маршруток

Прокуратура обязала администрацию наладить транспортное сообщение между пятью населенными пунктами с административным центром
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

В Труновском округе Ставрополья жители пяти населенных пунктов пять лет жили без маршруток и автобусов, которые ездили в административный центр. Прокуратура начала проверку по данному факту и убедилась, что с 2018 года администрация муниципалитета ничего не делала с проблемой транспорта.

— В связи с этим, прокурор направил в суд исковое заявление о понуждении органа местного самоуправления организовать транспортное обслуживание населения, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Исковые требования полностью удовлетворили, и муниципалитет обязали организовать поездку маршруток и автобусов из пяти населенных пунктов. Устранение нарушений находится на контроле ведомства.