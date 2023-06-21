Экс-сотрудников ДПС посадили на 7,5 лет за взятку 50 тысяч на Ставрополье

Фото: пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю

В Петровском округе Ставрополья перед судом предстали бывшие сотрудники ДПС за получение взятки. В декабре 2021 года автоинспекторы патрулировали участок в Светлограде, где остановили пьяного водителя. Автомобилист предложил злоумышленникам взятку в размере 50 тысяч рублей, на которую они согласились.

За это позднее на сотрудников завели уголовное дело по пункту «а» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору). Злоумышленников посадили под стражу и начали расследование. Оно завершилось, материалы направили в суд.

— Приговором суда бывшим полицейским назначено наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима. Приговор суда в законную силу не вступил, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.