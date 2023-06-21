Пьяный водитель в Невинномысске протаранил припаркованный автомобиль

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В Невинномысске автоинспекторы приехали на место аварии. Ее спровоцировал 36-летний местный житель, который не справился с управлением и протаранил стоящий автомобиль. В аварии пострадали только машины, люди остались целы. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

— Сотрудникам 36-летний местный житель признался, что находится в состоянии опьянения. Мужчина прошел процедуру освидетельствования, которая показала наличие более 0,9 миллиграмма паров этанола на литр выдыхаемого воздуха, – пишет ведомство.

На водителя составили протокол за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Теперь ему грозит лишение прав сроком от полутора до двух лет и штраф в 30 тысяч рублей. По факту аварии проводится проверка.