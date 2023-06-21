Маршрутчика в Ставрополе наказали за выезд на встречку через двойную сплошную

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В Ставрополе водитель маршрутки попал на видеорегистратор автомобиля при совершении грубого нарушения правил дорожного движения. Маршрутчик с, вероятно, пассажирами внутри выехал на встречную полосу через двойную сплошную, чтобы повернуть. Автоинспекторы нашли 22-летнего нарушителя для составления протокола.

— В отношении молодого человека составлены административные протоколы за выезд в нарушение ПДД на встречную полосу, отсутствие страховки, а также за выявленные технические неисправности при осмотре транспортного средства, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

При проверки также оказалось, что за последние два года водитель получил 25 штрафов за нарушение правил дорожного движения. Теперь ему грозит лишение прав сроком от четырех до шести месяцев и штраф в семь тысяч рублей.