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НовостиПроисшествия21 июня 2023 13:20

В реке Урух в Северной Осетии утонул 16-летний подросток

Медики пытались спасти жизнь пострадавшего, но сделать это не удалось
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по республике Северная Осетия – Алания.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по республике Северная Осетия – Алания.

Днем, в 14:24, в дежурную часть МЧС по Северной Осетии поступило сообщение о том, что в реке Урух в селе Новый Урух тонет 16-летний парень. Спасатели выехали на место, но пострадавшего унесло течением. Начались поиски, которые закончились спустя чуть больше получаса.

К поискам подключили пять человек и одну единицу техники от МЧС. Спасатели нашли тело парня, которое передали медикам. Но спасти жизнь пострадавшего не смогли.

— В 15:00 огнеборцы обнаружили тело молодого человека, передали карете скорой помощи, но к сожалению спасти его уже не удалось, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике Северная Осетия – Алания.