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НовостиОбщество21 июня 2023 13:36

«Россети Северный Кавказ» выдали 7 МВт мощности 540 новым объектам в Северной Осетии

Источник:kp.ru
Фото: «Россети Северный Кавказ»

Фото: «Россети Северный Кавказ»

«Россети Северный Кавказ» за пять месяцев 2023 года подключили к централизованным электрическим сетям компании 541 новый объект в Северной Осетии. Заявителям было выдано 7 мегаватт (МВт) мощности.

В числе потребителей, обеспеченных за этот период электроэнергией, комплекс очистных сооружений и Дом культуры в Моздокском районе, амбулатория в селении Карман-Синдзикау Дигорского района, спортивный комплекс в Алагирском районе, многоквартирный дом во Владикавказе, а также объекты малого и среднего бизнеса, частные домовладения.

Как отмечают специалисты, спрос на технологическое присоединение продолжает оставаться на стабильно высоком уровне. Так, за январь-май текущего года в филиал «Севкавказэнерго» поступила 870 заявок на общую мощность порядка 47 МВт. По всем обращениям ведутся соответствующие работы.