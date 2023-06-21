Злостный нарушитель ПДД устроил аварию с четырьмя пострадавшими в Ставрополе

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

На улице Мира в Ставрополе нарушение правил дорожного движения привело к аварии, в которой пострадали четыре человека. Автомобиль «Хендэ Крета» поворачивал налево, но не предоставил преимущество в движении и устроил ДТП с «Ладой Приорой», которая ехала по встречке прямо.

— С травмами в больницу доставлены водитель и пассажир иномарки, а также 2 пассажира отечественного автомобиля, в том числе 11-летняя девочка. Всем пострадавшим назначено амбулаторное лечение, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Аварию устроила 24-летняя жительница Ставрополя, за последние два года она получила 26 штрафов за нарушение скоростного режима. В момент ДТП она была трезвая. По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.