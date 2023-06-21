Полицейские на Ставрополье помогли с переселением в Россию гражданам Туркмении

Гражданам Туркмении помогли в переселении в Россию на Ставрополье Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В отделение по вопросам миграции ОМВД России по Петровскому округу Ставрополья пришел житель Туркмении с членами семьи, попросив помочь переселении в Россию. Иностранец хотел, чтобы его соотечественники, живущие в другой стране, мигрировали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

— Сотрудники полиции рассмотрели заявление мужчины, оказали всестороннюю помощь в оформлении документов в соответствии с требованиями действующего законодательства, – пишет ведомство.

МВД приняло решение о выдаче иностранцу удостоверения участника госпрограммы по переселению, благодаря которому он получил гражданство РФ в упрощенном порядке. Сейчас мужчина вместе с семьей живет в селе Сухая Буйвола Петровского округа.

Уже россиянин работает в ЧОПе, супруга – в учреждении по содержанию и эксплуатации муниципального имущества. А две его дочери – студентки высшего и среднеспециального учебных учреждений.