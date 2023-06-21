Житель Ростовской области расстрелял любовника бывшей жены и попал себе в ногу

Житель Ростовской области решил убить любовника экс-супруги, чтобы та не жила с ним в ипотечной квартире Фото: Василий Вахрин

В Ростовской области 36-летний местный житель может попасть в тюрьму за попытку убить нового ухажера бывшей жены. Он и 27-летняя экс-супруга развелись в марте этого года, но общение не прекратили из-за общего ребенка. Правда, женщина нашла себе 33-летнего любовника. Об этом сообщили коллеги из «КП-Ростов-на-Дону».

Женщина во время разговора с бывшим мужем сказала, что теперь будет жить в ипотечной квартире вместе с новым ухажером. Это не понравилось экс-супругу, из-за чего позднее позвонил любовнику, поссорился с ним и назначил «стрелку», на которую пришел с оружием.

В парке любовники ждали бывшего супруга, который даже не собирался общаться с ними, а достал травматический пистолет и начал стрелять в обидчика. Пока женщина вызывала полицию, мужчины уже дрались. Злоумышленник попал сам себе в ногу.

Мужчин забрали медики, а сотрудники полиции завели на злоумышленника уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия». Его посадили в СИЗО, а расследование продолжили.