В Ставрополе 500 выпускников зажгли свечи на акции «Огни памяти-2023»

Фото: пресс-служба администрации города Ставрополя

Акция «Огни памяти-2023» прошла в Ставрополе, на ней 500 лучших выпускников зажгли свечи и отдали дань памяти школьникам 1941 года, которые пошли на фронт или в партизаны, а также трудились в тылу. Вместе со школьниками на мероприятии присутствовали городские власти, представители ветеранских организаций и духовенства, а также правоохранительные органы.

— Кроме «огненного поля», которое создали старшеклассники, лампадами была выложена картинка плаката «Родина-мать зовет!». Участники акции почтили минутой молчания память о юных ставропольских героях , – сообщили в пресс-службе администрации города Ставрополя.

Уже сегодня, 22 июня, на мемориале «Огонь Вечной Славы» в 10 утра возложат цветы ко Дню памяти и скорби, к котором на Ставрополье подготовлена программа памятных акций. Также сегодня пройдет всероссийская акция «Минута молчания» начнется 22 июня в 12:15 – время и дата, когда объявили о начале Великой Отечественной войне.