В крупной аварии с автобусом в Дагестане пострадал 9-летний ребенок

Фото: пресс-служба минздрава Дагестана

В Дагестане 9-летний мальчик пострадал в крупной аварии, которая произошла с рейсовым автобусом, КамАЗом и легковушкой. На трассе «Кавказ», в Кизлярском районе, лихач на «Тайоте Камри» вылетел на встречную полосу, где устроил лобовое столкновение с грузовиком. В ДТП ранения получили около 20 человек, а еще 9 погибли.

— Мальчик 9 лет был проконсультирован с нейрохирургами, он находится под наблюдением. В тяжелом состоянии женщина с сочетанной травмой, сейчас ей проводится операция. Остальные пациенты средней степени тяжести, – уточнили в пресс-службе минздрава Дагестана.

В стационаре есть все необходимое, чтобы оказать помощь пострадавшим в аварии. Сотрудники полиции начали разбираться в произошедшем и устанавливать обстоятельства трагедии.