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НовостиПроисшествия22 июня 2023 6:40

Невнимательный водитель на Ставрополье врезался в стадо коров

Травмы получили 21-летний водитель и 22-летняя пассажирка
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Буденновске на Ставрополье, на 5 километре трассы Ачикулак – Нефтекумск – Буденновск», водитель «Тойоты Авенсис», набрал большую скорость, на которой не смог среагировать и сбил вышедших на дорогу коров. Животные стояли на проезжей части без погонщика.

— В больницу с травмами головы и ушибами грудной клетки доставлены 21-летний водитель и его 22-летняя пассажирка, жители округа, им назначено амбулаторное лечение, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

За три года стажа водитель не получал штрафов за нарушения правил дорожного движения. В момент аварии он был трезвый. По факту происшествия начали проверку, владельца коров могут привлечь к ответственности.