Двухлетний ребенок получил перелом таза и травму легкого в аварии в Ессентуках

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

На улице Партизанской в Ессентуках водитель «Опель Астра» выезжала из дома. По дороге шел маленький ребенок, который гулял вместе с матерью. Машина сбила малыша, но автоинспекторов и скорую помощь не стали вызывать на место происшествия – автомобилистка сама отвезла пострадавшего в больницу.

— С переломом таза и травмой легкого 2,5-летнего пешехода водитель автомобиля самостоятельно доставила в больницу, сообщив о произошедшем в полицию, – пишет пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

За рулем автомобиля сидела 30-летняя местная жительница, которая за последние два года не получала штрафы за нарушение правил дорожного движения. По факту аварии начата проверка, степень ответственности участников и родителей ребенка устанавливается.