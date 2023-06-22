Ректор СтГАУ Владимир Ситников дал показания в суде

Фото: Дума Ставропольского края

Владимир Ситников, ставший не так давно ректором СтГАУ, дал показания в суде по делу депутата Дорошенко, обвиняемого в нецелевой растрате гранта и субсидий. По словам Ситникова, он давно знаком с подсудимым, потому что они являются «земляками». Об этом сообщил корреспондент «Newstracker» из зала суда.

Дорошенко не приходил к Ситникову, который на тот момент занимал пост министра сельского хозяйства Ставрополья, с просьбой помочь в краже денег из казны. Это заявил сам ректор в суде. По словам Ситникова, о хищении он узнал только тогда, когда информация появилась в СМИ.

Во время работы Ситникова у него не было претензий к грантополучателям. При этом полномочий на проверку о нецелевых растратах у него, как и у других сотрудников минсельхоза, не было.

Напомним, что на Дорошенко завели целый ряд уголовных дел. Его обвиняют в растрате 85 млн рублей из казны, а в начале июня появилось еще одно дело на депутата.