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НовостиПроисшествия22 июня 2023 7:58

Экс-инспектора Ростехнадзора осудят в Пятигорске за ущерб на 8,6 млн

Уголовное дело обвиняемого направили в суд
Данил ЮРКОВ
Экс-инспектора Ростехнадзора осудят за превышение полномочий

Экс-инспектора Ростехнадзора осудят за превышение полномочий

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пятигорске осудят бывшего инспектора Ростехназдора за причиненный им ущерб. С февраля по декабрь 2018 года обвиняемый следил за работами по капитальному строительству. Он выявил нарушения – количество использованных материалов не соответствовало сметной документации. И все же никаких мер по их устранению он не принял.

— Мер реагирования не принял, подписав акт проверки завершенного строительного объекта и заключение о его соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

Своими действиями он нанес заказчику ущерб в 8,6 млн рублей. За это на него завели уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Сейчас расследование завершено.

— Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.