Клумбы Ставрополя украшают летними цветами

Фото: пресс-служба администрации города Ставрополя

В Ставрополе клумбы украшают летними цветами, которые раньше посадить было проблематично из-за погоды. Сейчас украшены клумбы на площади Ленина, по всей линии возле драмтеатра, в сквере на Крепостной горе, а также у «Танка». Посмотреть на готовые работы можно и на проспекте Карла Маркса, улице Дзержинского, в сквере афганцев и у входа на Комсомольский пруд.

— Ковровое разноцветье составили: цинерария, петуния, канны, тагетис, агава, бегония, иризиния, седум, сальвия, альтерантера, виола. Основной мотив узоров – геометрия. И только трехярусные «пироги» на площади традиционно украшает классический узор, – сообщили в пресс-службе администрации города Ставрополя.

Сейчас работы по высадке цветов специалисты ведут возле памятника Лермонтову, где появятся красные и белые бегонии. На развязке Ленина – Доваторцев высадят желтые и красные канны. А на следующей неделе цветы появятся у памятника Суворову.