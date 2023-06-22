Мобилизованный со Ставрополья отказался выходить из отпуска и получил 5,5 лет

Фото: пресс-служба Пятигорского гарнизонного военного суда

На Ставрополье за дезертирство осудили мобилизованного. Военнослужащий 29 января 2023 года должен был вернуться из отпуска в воинскую часть, но не сделал это без уважительных причин. Вплоть до 14 марта он проводит время по своему усмотрению, проживая в своем доме и у матери.

— С целью временно уклониться от исполнения возложенных на него обязанностей по военной службе, без уважительных причин, не явился из отпусков на службу в воинскую часть, – сообщили в пресс-службе Пятигорского гарнизонного военного суда.

За это на мобилизованного завели уголовное дело по части 5 статьи 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы свыше одного месяца в период мобилизации).

Суд признал вину военнослужащего и приговорил его к лишению свободы сроком на 5,5 лет в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.