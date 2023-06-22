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НовостиОбщество22 июня 2023 9:32

Участников СВО временно освободили от платы за вывоз мусора на Ставрополье

Семьи бойцов должны раз в год подтверждать отсутствие родственника, чтобы не платить больше
Маргарита КОТОВА
Бойцов СВО временно освободили от платы за вывоз мусора на Ставрополье

Бойцов СВО временно освободили от платы за вывоз мусора на Ставрополье

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На Ставрополье участников СВО освободили от платы за вывоз мусора, семьи военных теперь могут раз в год подтверждать отсутствие бойца, чтобы не платить больше. До этого родственники должны были проводить эту процедуру раз в полгода. После обращения военнослужащего на прямой линии губернатора Владимир Владимиров поручил увеличить этот срок.

— Теперь семьи участников СВО могут в упрощенном порядке – раз в год – подтверждать факт отсутствия своего родственника. Дополнительных документов для этого не потребуется, – сообщили в пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края.

Также минЖКХ поручили проработать возможность внедрения дополнительных скидок для для семей участников СВО. При этом региональные операторы с 2019 года уже выдают их социально незащищенным категориям граждан – таких в регионе 240 тысяч человек.