Участников СВО временно освободили от платы за вывоз мусора на Ставрополье

Бойцов СВО временно освободили от платы за вывоз мусора на Ставрополье Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На Ставрополье участников СВО освободили от платы за вывоз мусора, семьи военных теперь могут раз в год подтверждать отсутствие бойца, чтобы не платить больше. До этого родственники должны были проводить эту процедуру раз в полгода. После обращения военнослужащего на прямой линии губернатора Владимир Владимиров поручил увеличить этот срок.

— Теперь семьи участников СВО могут в упрощенном порядке – раз в год – подтверждать факт отсутствия своего родственника. Дополнительных документов для этого не потребуется, – сообщили в пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края.

Также минЖКХ поручили проработать возможность внедрения дополнительных скидок для для семей участников СВО. При этом региональные операторы с 2019 года уже выдают их социально незащищенным категориям граждан – таких в регионе 240 тысяч человек.