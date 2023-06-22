Глава Ингушетии почтил память павших в 2004 году сотрудников МВД

Фото: официальный сайт Главы и Правительства Ингушетии.

Махмуд-Али Калиматов обратился к жителям республики в День памяти сотрудников МВД Ингушетии.

- Проходят годы, но боль утраты не ослабевает. В ночь с 21 на 22 июня 2004 года Ингушетия приняла на себя страшный удар со стороны международных террористов. Эти бандиты выполняли волю сил враждебных нашей стране, став инструментом грязной и подлой политики врагов российского государства, - сказал глава Ингушетии.

Калиматов отметил, что нападавшие просчитались, считая Ингушетию слабым звеном в борьбе с терроризмом.

- Несмотря на внезапность нападения, правоохранители и силовые структуры дали отпор преступникам. В результате кропотливой и системной работы бандитское подполье было ликвидировано, никто из террористов не избежал справедливого возмездия, - подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

В те дни первым поддержал Ингушетию президент страны Владимир Путин. Он лично побывал в республике и, говоря о задачах органов правопорядка, он подчеркнул, что «во все времена МВД по праву считалось ключевым звеном правоохранительной системы России, а сотрудники ведомства всегда были оплотом государственности, не жалея себя защищали Родину и граждан от внутренних угроз, участвовали в решении важнейших общенациональных задач».

Ингушетия выстояла в борьбе с терроризмом во многом благодаря ощутимой поддержке федерального центра.

- В настоящее время, вопреки всем черным замыслам врагов России, мы вместе с другими регионами укрепляем свою экономику, развиваем социальный, культурный, политический потенциал Ингушетии, - сказал глава РИ.

Представители республики сейчас выполняют боевые задачи в зоне СВО, обеспечивая безопасность Российской Федерации.

Глава республики подчеркнул, что гибель сотен сотрудников МВД Ингушетии и других лиц, выполнявших свой служебный и гражданский долг, стало огромным потрясением для жителей Ингушетии.

- Мы помним их всех, с безграничным уважением и благодарностью, как своих родных людей. Всем сердцем разделяем горечь невосполнимой потери с их родителями, братьями, сестрами, женами, детьми. Наши стражи правопорядка в те дни показали мужество и отвагу, пример верного служения родной республике и России, - сказал Калиматов. - Вечная слава сотрудникам МВД Ингушетии, отдавшим жизнь за мир, благополучие и процветание родной республики!