На Ставрополье нашли останки неизвестного солдата

Фото: министерство Ставропольского края по национальной политике и делам казачества

В Степновском округе Ставропольского края активисты отряда «Сыны Отечества» нашли останки неизвестного солдата. На нем обнаружили элементы обмундирования Рабоче-Крестьянской Красной армии времен ВОВ. На месте также были найдено 73 минометных снаряда. Об этом сообщили в управлении пресс-службы и информполитики губернатора и правительства региона.

— Поисковые работы в местах ожесточенных боев в декабре 1942 года 4-го гвардейского Кубанского казачьего кавалерийского корпуса проводились активистами отряда «Сыны Отечества» Ставропольского регионального отделения Поискового движения России, – пишет ведомство.

Ведомство уточняет, что 17-й казачий кавалерийский корпус был создан в Краснодарском крае 1 января 1942 года. Формирование осуществлялось на деньги казаков из донских и кубанских добровольческих отрядов. За боевые заслуги его переименовали в 4-й гвардейский.

Тысячи военнослужащих корпуса получили ордена и награды, 22 из них дали звание Героя Советского Союза.