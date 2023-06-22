В Пятигорске отключили воду на 13 улицах
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
На 13 улицах Пятигорска отключили воду и еще на двух ее подают с пониженным давлением из-за ремонта водопровода. Работы проводятся на улице Рожанского, 28, сообщили в пресс-службе администрации курорта.
- Пестова;
- Бунимовича;
- Калинина от № 95 до №135;
- Рожанского;
- Нины Попцовой;
- Власова;
- переулок Новый;
- переулок Речной;
- Дровянникова;
-переулок Первомайский;
- переулок Надречный;
- проезд Лесной;
- переулок Узкий.
С пониженным давлением воду подают на улицах:
- Первомайская;
- Парковая.
Жителям будут подвозить воду в цистернах. Для этого надо обратиться в диспетчерскую службу ПТП Пятигорское по телефону 33-26-60 и 33-06-28.