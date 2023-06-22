В Пятигорске отключили воду на 13 улицах Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На 13 улицах Пятигорска отключили воду и еще на двух ее подают с пониженным давлением из-за ремонта водопровода. Работы проводятся на улице Рожанского, 28, сообщили в пресс-службе администрации курорта.

НА КАКИХ УЛИЦАХ ПЯТИГОРСКА НЕТ ВОДЫ 22 ИЮНЯ

- Пестова;

- Бунимовича;

- Калинина от № 95 до №135;

- Рожанского;

- Нины Попцовой;

- Власова;

- переулок Новый;

- переулок Речной;

- Дровянникова;

-переулок Первомайский;

- переулок Надречный;

- проезд Лесной;

- переулок Узкий.

С пониженным давлением воду подают на улицах:

- Первомайская;

- Парковая.

Жителям будут подвозить воду в цистернах. Для этого надо обратиться в диспетчерскую службу ПТП Пятигорское по телефону 33-26-60 и 33-06-28.