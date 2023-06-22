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НовостиПроисшествия22 июня 2023 11:08

Администрацию Ессентуков обязали снести или реконструировать аварийные дома

Прокуратуре пришлось добиваться этого через суд
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

В Ессентуках через суд добились того, чтобы четыре аварийных дома либо снесли, либо реконструировали. Прокуратура провела проверку требований законодательства о переселении жителей из старого жилья. Оказалось, местные власти ничего не делали с тем, что люди живут в опасных многоэтажках.

— Установлено, что органами местного самоуправления после переселения граждан меры к сносу либо реконструкции четырех аварийных многоквартирных домов не приняты, – пишет пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Ведомство направило в суд иск с требованием устранить выявленные нарушения. В суде администрацию обязали снести или реконструировать жилища. Фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.