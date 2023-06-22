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НовостиПроисшествия22 июня 2023 11:42

В Невинномысске 18-летний парень склонил 15-летнюю девочку употребить наркотики

На него завели уголовное дело
Данил ЮРКОВ
В Невинномысске 18-летний парень склонил девочку употребить наркотики

В Невинномысске 18-летний парень склонил девочку употребить наркотики

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Невинномысске 18-летнему местному жителю грозит срок за склонение 15-летней знакомой к употреблению наркотиков. Молодые люди долго общались в интернете, но в какой-то момент ныне подозреваемый предложил девочке попробовать запрещенные вещества.

— 24 января текущего года подозреваемый склонил несовершеннолетнюю к употреблению потреблению наркотического вещества путем вдыхания через нос, – пишет пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.

Об этом узнали, и на парня завели уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 230 УК РФ (склонение несовершеннолетнего к потреблению наркотических средств). Сейчас следователи расследуют дело, собирают доказательства вины злоумышленника. После материалы направят в суд, где решится судьба подозреваемого.