В Невинномысске 18-летний парень склонил 15-летнюю девочку употребить наркотики

В Невинномысске 18-летний парень склонил девочку употребить наркотики Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Невинномысске 18-летнему местному жителю грозит срок за склонение 15-летней знакомой к употреблению наркотиков. Молодые люди долго общались в интернете, но в какой-то момент ныне подозреваемый предложил девочке попробовать запрещенные вещества.

— 24 января текущего года подозреваемый склонил несовершеннолетнюю к употреблению потреблению наркотического вещества путем вдыхания через нос, – пишет пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.

Об этом узнали, и на парня завели уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 230 УК РФ (склонение несовершеннолетнего к потреблению наркотических средств). Сейчас следователи расследуют дело, собирают доказательства вины злоумышленника. После материалы направят в суд, где решится судьба подозреваемого.