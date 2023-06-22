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НовостиПроисшествия22 июня 2023 12:33

Пьяный 17-летний подросток попался за рулем автомобиля на Ставрополье

Парню грозит крупный штраф и арест от 10 до 15 суток
Данил ЮРКОВ
Фото: стоп-кадр

Фото: стоп-кадр

В Зеленокумске на Ставрополье автоинспекторы остановили легковушку, за рулем которой сидел молодой человек с признаками опьянения. В регионе проводили рейды по поиску пьяных водителей, и парню не повезло попасться. Оказалось, что ему всего 17 – а значит, прав у него нет, – а также он сам признался, что выпивал перед поездкой.

— Так как водитель достиг возраста административной ответственности, в присутствии матери ему было предложено пройти процедуру освидетельствования, от которой он отказался, сославшись на то, что нужно ехать домой, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

На парня составили протокол за отказ от прохождения теста на алкоголь. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, а также административный арест сроком от 10 до 15 суток. Кому передали автомобиль, ведомство не сообщает.