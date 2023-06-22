Сбежавшего с места аварии водителя ищут на Ставрополье

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Благодарненском округе Ставрополья ищут водителя, который устроил аварию и сбежал с места происшествия. На 86 километре трассы «Светлоград – Благодарный – Буденновск», в черте села Бурлацкого, автомобилист на неустановленной машине сбил женщину, которая шла по краю проезжей части. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

— Не оказав помощи пострадавшей, водитель продолжил движение. С травмой головы и конечностей 42-летняя жительница Благодарного доставлена в больницу. Предположительно, наезд совершен на автомобиле отечественного производства 12-ой, 10-ой модели, либо «Лада Приора», – пишет ведомство.

На месте аварии нашли автомобильное зеркало цвета металлик. Ведомство просит позвонить по номеру +79994960239, если кто-то стал свидетелем аварии или имеет информацию о ней. За оставление места ДТП водителю грозит лишение прав.