Врачи спасли жизнь упавшей с четвертого этажа 14-летней девочке на Ставрополье

Фото: пресс-служба минздрава Ставрополья

В Александровскую районную больницу на Ставрополье в тяжелом состоянии доставили 14-летнюю девочку, которая выпала из окна четвертого этажа. От сильного удара подросток получила множество травм, сообщили в пресс-службе регионального минздрава. Причину, по которой пострадавшая выпала из многоэтажки, не уточняется.

— Спасти жизнь пациентке удалось благодаря оперативной и сплоченной работе специалистов дежурной бригады хирургического и анестезиолого-реанимационного отделений, рентгенотделения и специалиста ультразвуковой диагностики, – пишет ведомство.

Медики быстро нормализовали состоянии подростка, поступившую ночью с многочисленными переломами. Спустя 8 часов после получения тяжелых травм пострадавшую передали реанимационной бригаде краевой детской больницы для эвакуации медицинским вертолетом.